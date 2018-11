REVISTA VEJA

Bolsonaro diz que país tem direitos demais e ninguém quer ser patrão

Presidente eleito também afirmou no Facebook que é ‘muito boa a vida de sindicalista, ficam lá engordando’

CNJ pede que Moro explique suposta ação política ao aceitar ministério

Corregedor deu prazo para que o futuro ministro da Justiça dê explicações; ele unificou várias ações contra o juiz, incluindo de petistas

Ministério para quê? Como se organizam governos pelo mundo

De dez a setenta e seis, países oscilam na composição e distribuição de seus gabinetes; questões culturais e geográficas impactam nas prioridades de pastas

O vice-presidente Hamilton Mourão montou no cavalo certo

Durante um almoço, o telefone do vice de Jair Bolsonaro tocou mais de 20 vezes. Jornalistas de diferentes veículos tentavam saber de Hamilton Mourão mais sobre os bastidores da transição em Brasília. O general da reserva que acabou na chapa vitoriosa ao Planalto, depois da recusa de nomes como Janaina Paschoal e Magno Malta, diz agora que está fazendo inúmeros “meios-campos”, incluindo o com a imprensa internacional.

Aumenta o número de brasileiros que compram ou boicotam uma marca por posicionamentos sociais ou políticos

Empresas estão atentas às reações dos consumidores nas redes sociais e buscam fazer campanhas publicitárias que as aproximem dos brasileiros

Integrante do grupo de transição de Bolsonaro é citado em investigação sobre irregularidades no Ministério do Trabalho

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), assessor se contrapôs a recomendação de suspender licitação sob suspeita de fraude

A nova ceia da esquerda sem o PT

A chuva batia forte. Das telhas do prédio térreo da sede do PDT em Brasília ecoava um som retinente, por vezes quase ensurdecedor. De pé na ponta de uma ampla mesa na qual almoçavam cerca de 40 pessoas – os principais dirigentes do partido e os atuais e novos deputados e senadores -, Ciro Gomes enfrentava o barulho torrencial com um discurso entusiasmado.

O regresso do capitão à capital

Ao debutar em Brasília como presidente eleito, Jair Bolsonaro experimenta os salamaleques do poder e, debaixo dos holofotes, imprime novos hábitos à cena política

A primeira ministra

Acusado de menosprezar as mulheres, Bolsonaro escolheu uma deputada do DEM para comandar a Agricultura