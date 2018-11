Adece promove Seminário sobre Atração de Investimentos no Ceará

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), com o apoio do SEBRAE-CE, realizam, no dia 21 de novembro, a primeira edição do Seminário sobre Atração de Investimentos para Prefeituras do Estado do Ceará. O presidente da Adece, Eduardo Neves, falou sobre isso em entrevista ao Jornalista Luzenor de Oliveira, nesta terça-feira, 20, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

O seminário tem o objetivo de promover uma sinergia entre o Governo do Ceará e as prefeituras municipais para fomentar a economia local por meio da geração de emprego e renda. O presidente da Adece enfatizou os desafios e expetativas com esse primeiro seminário e falou um pouco do cronograma do evento, além de apresentar uma ferramenta direcionada ao investidores.

Eduardo destacou que a intenção é manter um diálogo com todos os municípios, principalmente os do Interior do Estado, onde há uma maior dificuldade na industrialização. O presidente da Adece apontou, ainda, a necessidade do Governo em atuar no apoio aos investimentos.

O encontro será na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e tem como público-alvo prefeitos e secretários das pastas relacionadas ao desenvolvimento econômico.

Confira a entrevista na íntegra com o presidente da Adece, Eduardo Neves: