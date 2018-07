95% dos municípios cearenses tiveram prejuízos com a seca entre 2013 e 2016

O Ceará, que tem sido castigado pela seca nos últimos 6 anos, contabiliza prejuízos bastante grandes. Por isso, 176 dos 184 municípios cearenses (o equivalente a 95%) encararam algum tipo de perda ocasionada pela estiagem no quadriênio 2013-2016, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2017, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira (5). Apenas três cidades afirmaram que não passaram por seca e outras cinco não responderam.

Os principais prejuízos ocorreram na produção agrícola, acometendo 172 municípios, ou 93,4% do total. A segunda maior perda das cidades cearenses foi financeira, afetando a economia de 163 municípios (88,6%). Em terceiro, vieram as perdas de animais, ocorrendo em 148 municípios (80%).

As perdas ambientais vêm em seguida, acometendo 142 cidades; inclusive, 57 delas afirmaram que houve o surgimento ou o aumento da área de desertificação. Além disso, 58 disseram que a concentração de poluentes na água aumentou, exigindo a ampliação na captação e no tratamento do recurso.

Questionadas no ano passado pela equipe do IBGE, 180 gestões municipais confirmaram a seca em seus territórios. Apenas Fortaleza, Eusébio e Guaramiranga negaram a ocorrência dela. A cidade de Pacoti, na região de Baturité, informou não saber da ocorrência do fenômeno.

Para a maioria dos 180 municípios que confirmaram, o pior ano do quadriênio foi 2016. Entretanto, apesar do problema histórico, apenas 41 cidades, ou 22% do total, afirmaram possuir Plano de Contingência e/ou Preservação para a seca.

Redução de danos

A Munic 2017 também indagou o que está sendo feito nos municípios para evitar ou minimizar os danos causados pela seca. Em 159, a construção de poços é uma medida. Em 133, havia também a construção de cisternas. Já os carros-pipa circulam em 162 cidades, em situações de emergência.

Além disso, 49 administrações disseram incentivar a agricultura adaptada ao clima e ao solo de suas regiões, com sistemas de irrigação. Em 27 municípios, houve ainda ações de revegetação. Cinquenta deles também afirmaram promover ações de uso sustentável dos recursos naturais, com fontes de energia eólica ou solar, planos de bacia e programas de conscientização e sensibilização.

Inundações

Na contramão da seca, o estudo também mostra que apenas 16 cidades cearenses registraram alagamentos, nos últimos quatro anos. Já inundações foram informadas em apenas oito: Coreaú, Crato, Fortaleza, Groaíras, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Pacatuba e Pindoretama. Nove também notaram deslizamentos em seu território.

A Munic 2017 revela ainda que, embora 45 cidades tenham mapeamento das áreas de risco em casos de inundações, apenas 18 possuem Plano Municipal de Redução de Riscos. Além disso, 22 cidades não estabeleceram Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDECs).

Com informações Diário do Nordeste