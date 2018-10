Ministro da Segurança confirma instalação de Centro Integrado de Inteligência em Fortaleza

O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira e governador do Ceará, Camilo Santana, estiveram com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann que confirmou a instalação do primeiro Centro Regional Integrado de Inteligência em Fortaleza. Segundo o ministro, o equipamento é fundamental para o enfrentamento da criminalidade no Nordeste e terá seu processo de instalação iniciado após o período eleitoral.

O ministro disse que a Medida Provisória, que está na pauta para ser votada pelo Congresso, viabiliza a criação do Ministério da Segurança Pública, o funcionamento do Centro Integrado de Segurança em Fortaleza, a execução do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) como também assegura recursos para a construção de dois presídios no Ceará, demanda também apresentada por Eunício e pelo governador Camilo Santana.

“Para que de imediato, nós aprovando essa Medida Provisória, hoje ainda, e aprovando também os PLNs a gente possa dar uma resposta a essa questão da liberação dos recursos para construção dos presídios e esvaziamento das cadeias públicas e a instalação do primeiro Centro Regional de Inteligência no Ceará para a gente combater essa questão da violência”, afirmou Eunício ao agradecer a iniciativa do ministro.

Também participaram da reunião o deputado estadual, Danniel Oliveira e o chefe de gabinete do Governo do Ceará, Élcio Batista.