São Gonçalo do Amarante registra chuva de 104 milímetros

No Ceará, foi registrada chuva em 51 municípios entre sexta-feira (14) e sábado (15), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As maiores foram em São Gonçalo do Amarante, com 104, 0 milímetros, seguido de Amontada (85 mm) e Senador Sá (70 mm). Fortaleza também amanheceu com chuva – o posto de precipitação do Pici marcou 7,2 mm.

Na capital cearense, foram registrados 24 milímetros, no Posto Pluviômetrico de Água Fria. As precipitações aconteceram também nos municípios de Meruoca, Paracuru, Itarema e Maranguape.

Previsão

Análise de imagem realizada pelos meteorologistas da Funceme aponta nebulosidade sobre o Estado neste momento provocada por áreas de instabilidade que se formam sobre o oceano e se deslocam em direção ao continente.

Os resultados de modelos numéricos de previsão regionais e globais obtidos indicam neste sábado com acumulados mais consideráveis entre a noite de domingo (16) e a madrugada de segunda-feira (17).

Já havíamos indicado que, após dois dias de chuvas escassas, condições mais favoráveis iriam se formar neste fim de semana. Hoje, observamos que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aproximou-se da costa do Ceará e, entre domingo e segunda, a umidade do ar nos níveis médios da atmosfera fique ainda mais alta, colaborando para precipitações, explica o supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme, Raul Fritz.

Apesar da previsão realizada para hoje e os próximos dois dias, a instituição recomenda o acompanhamento das atualizações por meio do site da Funceme e/ou através dos aplicativos como o Funceme Tempo, disponível gratuitamente para Android e iOS.