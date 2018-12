Primeiro termômetro do Sertão Central é instalado em Canindé nesta segunda

Canindé terá o primeiro termômetro do sertão central. O equipamento que mede cerca de 3 metros de altura está instalado na Comunidade de Camarão no KM 318 na BR 020, há aproximadamente 5 quilômetros da sede de Canindé.

O termômetro é uma forma de contrapor as valorizações que as vezes agente tem dos outros lugares e não o nosso. As pessoas de Canindé e região postam com orgulho fotos com termômetros em Guaramiranga, Gramado. Então o termômetro é um marco pra quem agente compreenda e valorize nosso local” disse Paulo Alexandre idealizador da ação.