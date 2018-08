A 15 dias do fim da Campanha de Vacinação contra sarampo e pólio, Ceará só tem 19% do público-alvo imunizado

A Campanha Nacional de Imunização contra o sarampo e a poliomielite encerra no dia 31 deste mês e, faltando 15 dias para o encerramento, apenas 19% do público alvo foi vacinado no Ceará, de acordo com o Ministério da Saúde. No estado, 509.183 crianças, de 1 a menores de 5 anos de idade devem ser vacinadas.

Os dados nacionais são ainda mais preocupantes. Das 11 milhões de crianças que devem ser imunizadas, apenas 3 milhões e 600 mil tomaram a dose, o que representa 16% do total.

A Campanha deste ano é indiscriminada, por isso, todas as crianças nessa faixa etária devem se vacinar, independentemente da situação vacinal. No próximo sábado, 18, ocorre o dia D de mobilização nacional, quando os mais de 36 mil postos em todos o páis estarão abertos. Apesar de não haver nenhum caso de Sarampo registrado no Ceará, o Ministério da Saúde contabilizou, até a última terça-feira, 910 casos de sarampo no Amazonas – onde mais 5.630 casos estão sendo investigados – e 296 casos em Roraima.