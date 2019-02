A chuva no município de Granja, localidade Timonha, foi de 176 mm

Posted on

O Ceará registrou, entre quarta-feira, 13, e até a manhã desta quinta-feira, 14, chuvas em, pelo menos, 162 municípios, o que inclui todas as macrorregiões. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No intervalo de 24 horas citado, os maiores acumulados foram registrados em Granja (176 mm), Tabuleiro do Norte (167,2 mm), Ibaretama (117 mm), Pacoti (116,6 mm) e Aracoiaba (105 mm). Sendo os dois primeiros os maiores do ano até agora.

Ainda sobre as precipitações de ontem para hoje, o acumulado observado em Granja, que está localizado no Litoral Norte do Estado, foi o 3º maior da história já registrado naquele município, ficando atrás somente dos valores de 220 mm e 190 mm, registrado em março de 2011 e abril de 2009.

Para o Estado, houve um resposta da atmosfera em relação ao oceano, que apresentou superfície mais aquecida próximo à costa do Ceará, favorecendo a aproximação da ZCIT, assim como o deslocamento do VCAN, que apresentou, entre ontem e hoje, posicionamento mais favorável para chuvas no nosso território, explica o meteorologista da Funceme Raul Fritz.

Para hoje, o Ceará terá predomínio de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões, semelhante ao que se espera para esta sexta-feira (15). Já para o sábado (16), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.