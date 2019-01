Abertas inscrições para advogados interessados em concorrer à lista tríplice do TRE-CE até 25 de janeiro

Estão abertas as inscrições para advogados concorrerem à lista tríplice referente à escolha de um membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), na categoria de jurista. A medida consta no Edital nº 03/2019, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, e publicado no Diário da Justiça dessa terça-feira (15/01). Clique aqui e veja.

As inscrições prosseguem até o próximo dia 25. A vaga surgiu em decorrência do acesso do advogado David Sombra Peixoto ao cargo de juiz titular do TRE. O pedido de inscrição deverá ser registrado junto ao Protocolo do Tribunal de Justiça, mediante o sistema SAJADMCPA, encaminhando à Superintendência da Área Judiciária do Tribunal de Justiça.

COM TJCE