Abertas inscrições para o curso “Técnicas de Mediação” em Juazeiro do Norte

Estão abertas as inscrições para o curso “Técnicas de Mediação”, realizado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). A capacitação será nos dias 14 e 15 de março, na Universidade Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, e terá como facilitadores a juíza Jovina D’Ávila Bordoni e o especialista em Direito Civil, Helder César de Sousa Assunção. As inscrições prosseguem até o dia 11 de março, neste link.

Serão 30 vagas destinadas para magistrados do Poder Judiciário cearense. As vagas não preenchidas serão disponibilizadas para os colaboradores dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e demais servidores.

O curso é credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e os certificados dos magistrados serão emitidos pela Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), nos termos do credenciamento com a Enfam. Os demais alunos serão certificados, com a mesma carga horária, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

FACILITADORES:

Juíza Jovina D´Ávila Bordoni: Doutora e mestre em Direito Constitucional Público e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza (Unifor), coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). É mediadora Judicial e professora de mediação e conciliação.

Helder César de Sousa Assunção: Especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, e em Direito e Processo Constitucional pela Esmec. É também chefe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua. Conciliador e mediador judicial, e instrutor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

SERVIÇO

Curso “Técnicas de Mediação”

Data: 14 e 15 de março de 2019

Local: Universidade Leão Sampaio, rua Maria Letícia Leite Pereira, S/N, Cidade Universitária, Juazeiro do Norte-CE

Horário: 8h às 12 h e 14h às 18h

Inscrições – até o dia 11 de março, pelo formulário eletrônico disponível no link: https://spes.tjce.jus.br/index.php/537291?lang=pt-BR