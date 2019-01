Abertas inscrições para o I Curso de Formação de Conciliadores Judiciais do Poder Judiciário

Prosseguem até o próximo dia 16 as inscrições para o “I Curso de Formação de Conciliadores Judiciais do Núcleo Permanente”, promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Esse modelo de capacitação em conciliação judicial é inédito. Anteriormente, era feita em conjunto com a temática de mediação de conflitos.

As inscrições tiveram início nesta sexta-feira e devem ser feitas pelo formulário disponível na Intranet do Tribunal ou no Portal do TJCE. O edital do curso foi publicado no Diário da Justiça dessa quinta-feira (10/01). A medida está em conformidade com a Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

São 100 vagas destinadas para conveniados e voluntários dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, servidores e conciliadores lotados em Juizados Especiais, indicados pelo Nupemec; e 50 vagas para interessados a partir de 18 anos, a serem preenchidas por ordem de inscrição. Os servidores do Judiciário cearense deverão ter o consentimento do chefe imediato.

COM TJCE