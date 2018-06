Ação criminosa explode carro-forte entre Varjota e Cariré

Uma ação criminosa acabou com a explosão de um carro-forte da empresa Corpvs, em um trecho da CE- 183, entre os municípios de Varjota e Cariré, na região Norte do Ceará. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (13), quando três desses veículos foram cercados pelo bando.

Com a abordagem feita com armamento pesado, dois dos veículos de transporte de valores conseguiram fugir do cerco. Mas o terceiro, acabou parado e, destruído, em seguida. Os valores transportados foram levados pelo grupo. O destacamento policial de Varjota foi acionado, assim como foi pedido reforço de cobertura ostensiva em toda a região.

Após a explosão, os bandidos incendiaram um veículo na estrada na tentativa de bloquear o acesso da Polícia e facilitar a fuga, Segundo testemunhas houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais. Equipes do Comando Tático Rural, Polícia Civil, Ciopaer e também da Companhia de Polícia Militar de Santa Quitéria investigam o caso.