Ação nos municípios viabilizou imunização de mais de 95% das crianças contra sarampo no CE, diz secretaria

O Ceará foi o único estado do país a atingir mais de 95% de imunização contra sarampo na segunda dose da vacina em 2017, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Um plano de ação permanente com os municípios viabilizou o resultado, no entanto, a coordenadora de imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ana Vilma Leite, alerta que cidades cearenses ainda não alcançaram a meta mínima.