Ação popular: Heitor Férrer pede suspensão do reajuste da CAGECE

Alegando ser o reajuste “Ilegal e imoral”, o deputado estadual Heitor Férrer deu entrada, nesta quinta-feira (21), em ação popular com pedido de cautela de urgência contra o aumento de 15,86% na tarifa de água dado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira.

No documento, o parlamentar alega que a luz do texto constitucional e dos direitos básicos do consumidor, o

o aumento é “imoral e ilegal e pede ainda a suspensão do reajuste.

ASCOM