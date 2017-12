Acaraú recebe equipes exclusivas do BPRaio nesta sexta-feira 

O Governo do Ceará amplia a atuação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) nas cidades com população acima de 50 mil habitantes. O cronograma agora chega a Acaraú, a partir das 9 horas desta sexta-feira (29), em solenidade de instalação com a participação do governador Camilo Santana e da cúpula da Segurança Pública cearense, na Praça do Centenário.

Acaraú vai contar com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no policiamento ostensivo na cidade. A solenidade de instalação vai contar com apresentação do efetivo e demonstração de técnicas de pilotagem e abordagem. A cidade terá ainda base exclusiva para o Batalhão. O investimento na reforma do equipamento e na aquisição de veículos e armamentos supera os R$ 1,3 milhões.

O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão, como quatro cidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Eusébio, Maranguape, Maracanaú e Caucaia. Além de Crato, no Cariri.

Na mesma linha, o efetivo da Capital terá sua capacidade operacional dobrada. Foram instaladas equipes, em outubro e novembro, em três grandes regiões de Fortaleza: Parangaba, Messejana e Vila Velha. Um incremento de 104 policiais, divididos em 14 equipes, com 56 motos e duas viaturas 4×4 exclusivas e mais de R$ 2,8 milhões investidos pelo Governo na aquisição de veículos e equipamentos. Em abril do próximo ano, uma nova leva de 202 policiais também reforçará o grupamento na Capital, dobrando o efetivo operacional do Batalhão. Com os 104 novos profissionais já são mais de 600 policiais do BPRaio apenas em Fortaleza.

Doutrina Raio

Para assumir uma vaga nas equipes do BPRaio o policial precisa se submeter ao Curso de Especialização de Policiamento em Motocicleta, de 280 horas/aula. A preparação é voltada para a chamada “Doutrina Raio”, com temáticas como: Patrulhamento; Perseguição e Abordagem Policial; Prática de Tiro; Resolução de casos de baixa, média e alta complexidade; entre outros temas.

O policiamento motorizado auxilia na guarda ostensiva, dinamizando o atendimento de ocorrências em relação às viaturas convencionais. Com motos, os policiais adentram por ruas estreitas, conseguem fazer manobras mais ágeis, perseguições e abordagens. Além disso, crimes como o tráfico de drogas, roubos e tentativas de homicídios são comumente praticados em motocicletas.

Segunda fase da interiorização

A interiorização do BPRaio iniciou com a instalação de batalhões responsáveis por centralizarem as ações em nove grandes regiões do Estado. Neste sentido, receberam unidades as cidades de Juazeiro do Norte (Cariri), Sobral (Região Norte), Itapipoca (Litoral Oeste), Iguatu (Centro-Sul), Crateús (Sertão de Crateús), Tauá (Sertão dos Inhamuns), Quixadá (Sertão Central), Russas (Vale do Jaguaribe) e Canindé (Sertão de Canindé). Com a segunda etapa, as bases ficam exclusivas para as cidades com mais de 50 mil habitantes. E, consequentemente, os batalhões sediados nas nove cidades-polo podem dar mais atenção a outras localidades.

