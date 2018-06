Aceav divulga nota sobre Fake News sobre ovos de plástico

A Associação Cearense de Avicultura (Aceav) divulga nota alertando para fake news sobre ovos de plástico. Segundo a entidade, produtores de ovos brasileiros tem sido vítima de vídeos mentirosos mostrando uma fábrica chinesa de ovos de brinquedos feitos com “slime”. Basta procurar no Google o termo “Poached Egg Slime” para ver o que são. No Brasil, e000sse vídeo circulou acompanhado de uma mensagem afirmando que era uma fábrica de ovos de plástico vendidos como ovos para consumo. Pegando carona na polêmica, alguns brasileiros postaram vídeos alegrando ter comprado ovos feitos de plástico, importados da China.

“Estes vídeos brasileiros estão divulgando informações falsas”, diz a nota da Aceav. De acordo com a entidade, o Brasil não importa ovos para consumo de nenhum país. “Pelo contrário, somos exportadores para diversos países desenvolvidos, incluindo o Japão, conhecido pelo seu altíssimo nível de exigência”.

A nota informa, ainda, que o Brasil é reconhecido no mercado mundial pela produção de ovos de consumo de altíssimo padrão de qualidade. “A desinformação dos vídeos é danosa a milhões de consumidores em todo o país e milhares de trabalhadores do segmento agrícola”. A Aceav conclui a nota repudiando “esse tipo de ação irresponsável e se disponibiliza para responder eventuais esclarecimentos que se façam necessários”.

Lei na íntegra.

Com informações Assessoria de Comunicação Aceav