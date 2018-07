Acidente com caminhão deixa pelo menos dois mortos e 13 feridos em Fortaleza

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o motorista do caminhão, um homem de 32 anos, estava embriagado e foi levado sob custódia da polícia para o hospital Insituto Dr. José Frota (IJF). Ele foi autuado na Lei Seca.

Ainda segundo a autarquia, 19 veículos, entre carros e motocicletas, foram atingidos pelo caminhão. Um dos carros chegou a capotar. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que o caminhão estava desgovernado e também atropelou pedestres. Pelo menos 13 feridos foram atendidos ainda no local ou encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Equipes de atendimento pré-hospitalar e de salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas por conta da possibilidade de haver pessoas presas às ferragens dos carros. Polícia Militar, Samu e Perícia Forense também foram até o local.

A Avenida Osório de Paiva é considerada uma das vias mais perigosas de Fortaleza. Segundo dados da AMC, nos últimos dez anos ocorreram 129 mortes de pessoas por conta de acidentes de trânsito no local. Na tentativa de deixar a via mais segura, três semáforos foram implantados desde o último mês de maio e outros cinco ainda serão instalados até o fim do mês de agosto.