Radialista do Crato se envolve em acidente na Bahia em que 4 pessoas morreram. Duas são tias do radialista, uma delas era professora da URCA. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Franze Sousa traz mais informações. Confira:

FRANZE SOUSA – ACIDENTE COM RADIALISTA DO CRATO