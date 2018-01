De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), três mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no nesse domingo, 14. O incidente foi na altura da cidade de Frecheirinha, região Norte do Estado. Segundo a motorista do veículo, o carro em que as mulheres viajavam capotou depois de derrapar na pista, que estava muito escorregadia. As três vítimas do acidente foram levadas ao hospital com ferimentos leves.

Com informações do G1 Ceará