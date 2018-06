Acidente entre ônibus que levava quadrilha junina e automóvel deixa 7 feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado, 30, na CE-060, após um acidente envolvendo um carro e um ônibus da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) entre as cidades de Capistrano e Itapiúna, distante 97 quiômetros de Fortaleza.

De acordo com a polícia, o coletivo levava integrantes do Festival de Quadrilha Junina de Fortaleza para a Região do Cariri do Ceará. A polícia disse que o motorista do carro tentou realizar uma ultrapassagem proibida no trecho da rodovia. O condutor do ônibus seguia no sentido oposto e tentou desviar para evitar uma batida de frente. O motorista do ônibus perdeu o controle, desceu a ribanceira e capotou.

Segundo reportagem do G1 Notícias, um agente da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) disse que dentro do automóvel estavam oito pessoas. Quatro crianças e quatro adultos. Três crianças e o motorista apresentaram ferimentos. O agente não soube informar quantas pessoas estavam dentro do ônibus, mas três pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas.

Ainda segundo a polícia, apesar do susto, não houve registro de mortes. Todos os passageiros que ficaram feridos foram encaminhados para a Unidade Hospitalar de Itapiúna.

Com informações G1