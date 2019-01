Acilon entra no PR e assumirá comando do partido no Ceará com olhos voltados em 2022

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, abandonou o Patriotas e desembarca no Partido da República (PR), ao lado dos deputados estaduais Bruno Gonçalves, Nizo Costa e Apóstolo Henrique, e do deputado federal Mano Júnior. Acilon está em Brasília e, ao se filiar ao PR, recebeu o compromisso de assumir o comando da sigla no Ceará.

O PR, com as novas filiações, passa a quatro deputados estaduais – a sigla elegeu, em 2018, a Dra. Silvana. Acilon quer montar o PR para ampliar o número de prefeitos e vereadores nas eleições de 2020 e, em 2022, colocar em prática um desafio para encerrar a carreira política: concorrer ao Governo do Estado ou ao Senado Federal.

Com passagem pelo PMDB, PDT, PSB, PEN e Patriotas, Acilon enxerga no PR o caminho para se viabilizar o sonho de ser governador ou senador. Antes do sonho de 2022, Acilon concorrerá, no próximo ano, à reeleição, tentando, assim, acumular quatro mandatos de prefeito da cidade do Eusébio.