Ações de controle social marcam visita da CGE ao município de Itapipoca

Buscando o fortalecimento do controle social por meio das ouvidorias públicas no interior do Estado, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) participou, nesta terça-feira (26), da primeira reunião da Rede Ouvir Ceará no interior do Estado, que aconteceu no município de Itapipoca. Na ocasião, o coordenador de Fomento ao Controle Social da CGE, Ítalo Brígido, ministrou a palestra “Ouvidoria como instrumento de cidadania, gestão e controle”.

Além da participação na reunião da Rede Ouvir Ceará, a CGE promoveu ações de Ouvidoria e Controle social no município. O órgão central de controle interno promoveu palestras sobre o exercício da cidadania e visitas técnicas e de atendimento a equipamentos públicos de saúde e educação.

“Durante nossa passagem pelo município de Itapipoca, nós realizamos visitas técnicas às ouvidorias do Centro Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE), da Coordenadoria Regional de Saúde (CRES), da Policlínica e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Nosso objetivo foi conhecer o funcionamento dessas ouvidorias, reforçar a vigência da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público e explicar os benefícios do sistema Ceará Transparente”, destacou o orientador da Célula de Ouvidoria da CGE, Jean Lopes.

“Além das visitas técnicas, nós aproveitamos para realizar atendimentos aos usuários (escuta ativa) que estavam à espera dos serviços nos equipamentos públicos. O propósito é a Ouvidoria ir ao encontro do cidadão, buscando compreender as suas necessidades, considerando a distância geográfica do centro político do Estado, reforçando a ideia de que precisamos estimular a participação cidadã para manter um Estado fortalecido e efetivo”, afirmou.

Simultaneamente as visitas às unidades públicas, outra equipe da CGE visitou instituições de ensino, fortalecendo o debate sobre a importância do controle social e sobre o poder da cidadania. Na ocasião, o assessor técnico da CGE, Jonathan Lopes, ministrou a palestra “Caminhos da Cidadania” na Escola Estadual Joaquim Magalhães e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Com informações Assessoria de Comunicação CGE