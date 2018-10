Ações solidárias do 18° BPM marcam comemoração do dia das crianças em comunidades da capital

O 18° Batalhão de Policiamento Militar (18°BPM), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), iniciou na manhã desta sexta-feira (26), ações voltadas para as crianças do bairro Quintino Cunha, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 06), em Fortaleza. Com o intuito de comemorar o dia das crianças, serviços de corte de cabelo, lanche e distribuição de brinquedos foram oferecidos aos participantes.

Uma parceria das Unidades Integradas de segurança 14 e 15 promove esse evento que teve o início hoje e vai continuar até amanhã (27), desta vez, no bairro Pici. Na ação de hoje, houve uma apresentação das equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) e da banda da turminha da PM. Estiveram também contribuindo com a ação, animadores infantis e profissionais de beleza, além dos brinquedos disponíveis para toda a criançada, como pula-pula e tobogãs.

Para um dos organizadores do evento, otenente Pedro Moura, esse tipo de ação é importante, porque além de aproximar a comunidade infantil das forças de segurança, faz com que essas crianças se espelhem e se inspirem com o trabalho da Polícia na sociedade. “Ser uma referência pra eles, diferente da referência que estão acostumados a ver pelo mundo do crime, no sentido de mostrar um novo horizonte, uma nova maneira de caminharem de forma honesta para que se tornem cidadãos de bem,” afirmou o tenente.

O evento que foi marcado por muita emoção e alegria das crianças, teve cerca de 150 participantes no dia de hoje. Para as atividades recreativas deste sábado (27), na sede da Uniseg 15, situada na Rua Pernambuco no bairro Pici, Estão previstos mais de 600 brinquedos e mais de 1000 lanches para serem distribuídos. Para participar não precisa fazer inscrição ou cadastro prévio, basta chegar e está disponível para se integrar nas atividades que acontecerão, onde todos podem participar.

Com informação do SSPDS