Acompanhe as manchetes das principais revistas do país

Revista Veja

Capa da semana

Fabrício Ferreira Santos: “Sempre vivi em um motel”

Formado em história, o rapaz ganhou projeção no Twitter com relatos sobre a experiência de morar em um lugar aonde as pessoas só vão para fazer “aquilo”.

Está tudo errado

Dono de hospitais que atendem de graça, Henrique Prata diz que existe todo um sistema para destruir o SUS e entregar saúde do brasileiro à medicina privada.

Revista Carta Capital

Capa da semana

Rachada, a esquerda vive na Câmara o dilema entre resistir e se entregar

PDT e PCdoB estão com Rodrigo Maia, o candidato de Bolsonaro. Em aceno às ruas, PT e PSOL devem apoiar Marcelo Freixo.

Como estava o Brasil há dez anos?

Resolvemos entrar na brincadeira da internet e comparar o País de uma década atrás com o atual.

Revista IstoÉ

Capa da semana

Promessa cumprida

Ao assinar decreto facilitando o acesso da população às armas de fogo — por enquanto, apenas para a posse em casa e em empresas —, Bolsonaro restitui o direito dos cidadãos de decidir como se defender. A medida, porém, por si só pode não ser suficiente para conter a criminalidade.

7 mitos e verdades sobre armas no Brasil

O debate sobre o acesso às armas de fogo para civis é dominado por falácias tanto do lado de quem é a favor quanto de quem é contra. Vamos aos fatos