Após atentados continuarem nesta terça, 20 são presos nas últimas horas

Governador do Ceará, Camilo Santana/Foto: Reprodução

O governador Camilo Santana atualizou, por meio de rede social, que 168 criminosos foram presos e autuados, 20 nas últimas horas. Na postagem, Camilo reafirmou, ainda, o compromisso do Estado em garantir a segurança da população.

A criminalidade que atinge a Grande Fortaleza e Interior do Estado continuou, nesta terça-feira, 8. Foram, pelo menos, quatro ônibus incendiados (até a publicação desta reportagem) durante a madrugada, na Grande Fortaleza. Dois dos ataques ocorreram contra coletivos das linhas de transporte em bairros de Messejana, em Fortaleza.

É o sexto dia consecutivo de ataques a prédios, coletivos e veículos, públicos e privados. No município de Aracati, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), criminosos atearam fogo em um ônibus da prefeitura, que estava estacionado na rodoviária da cidade. Também foi registrado incêndio em um micro-ônibus que transportava passageiros em Maranguape, também na RMF.

No Conjunto São Cristóvão, no Jangurussu, em Fortaleza, um veículo de uma autoescola foi queimado com dois ocupantes dentro. Ambos ficaram feridos, mas sem risco de morte.

Eusébio

Foto: Internet

Na noite de ontem, 7, no Eusébio, criminosos atearam fogo em um depósito do Forró no Sítio, localizado no centro do Município. As informações foram confirmadas Polícia Militar (PM) da área. O incêndio aconteceu no estacionamento do local e atingiu carros próximos.

Caucaia

Por volta de 2h30 desta terça-feira, 8, criminosos realizaram um novo atentado no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Dessa vez, a explosão foi na ponte sobre o Rio Ceará, conhecida como “ponte dos Tapebas”, principal via de acesso pela BR-222.

Artefato não explodido encontrado na ponte/Foto: Internet

Moradores de vários bairros do Município relatam ter ouvido a explosão. A polícia atuou rápido e, ao chegar no local, identificou explosivos e um buraco no asfalto da ponte.

Sobe para 160 o número de ataques

Com mais esses ataques, subiu para 160 o número de ocorrências notificadas contra veículos, prédios públicos e comércios desde o início da crise na segurança pública do Estado.



Onda de violência fez com que empresas reduzissem número de ônibus em circulação – José Cruz/Agência Brasil

Os ataques dessa madrugada ocorreram poucas horas depois do Ministério da Justiça e Segurança Pública ter anunciado o envio de um efetivo extra de agentes da Força Nacional de Segurança.

As empresas de transporte público que operam na Grande Fortaleza chegaram a tirar os veículos de circulação durante a madrugada, mas o transporte foi retomado no início da manhã desta terça.