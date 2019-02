Acopiara: 47 famílias são beneficiadas com sistema de abastecimento de água

O ano de 2019 começou com boas notícias para a família da Dona Jucicleide Brito (48). “A gente carregava água na cabeça e fiz muito isso a minha vida inteira. Hoje isso acabou”, comenta a agricultora com sorriso no rosto. Na última sexta-feira (1º), além dela, outras 46 famílias da comunidade de Riacho do Mel, em Acopiara, receberam do Governo do Ceará um sistema de abastecimento.

O investimento de R$ 165.193,95, administrado pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), foi inaugurado com a presença do secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, De Assis Diniz. Esta é a primeira entrega de um sistema de abastecimento através do programa Água Para Todos neste ano.

Para De Assis, além da garantia da qualidade de vida, água encanada em Riacho do Mel é a possibilidade de maior cidadania. “O impacto da água saindo da torneira de cada casa é grande. E isso se deve a política do governador Camilo Santana em eliminar a imagem da figura da mulher carregando água na cabeça ou no lombo do jumento”, comenta ao lembrar que água também se traduz em saúde.

GOVERNO DO ESTADO