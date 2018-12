Acopiara realiza abertura do Natal Solidário e atrai centenas de pessoas

Centenas de acopiarenses participaram, na noite dessa quarta-feira, no Polo de Lazer do município, da abertura do Natal Solidário 2018. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal, foi marcada por muita animação do público presente. A garotada pode acompanhar a chegada do Papai Noel, o espetáculo de Natal e se divertir no trenzinho da alegria e nos brinquedos montados pela Prefeitura.

A noite tão especial contou, também, com a apresentação da Banda Municipal Eduardo Gurgel e com o show da Peppa Pig Cover, uma das atrações mais esperada pela criançada. Além disso, houve a distribuição de lanches e brinquedos.

O Prefeito Antônio Almeida agradeceu a presença de todos no evento e falou sobre a importância do espírito natalino. “Trazer um pouco da magia do natal para todas essas pessoas é cultivar alegria e esperança no coração dos nossos acopiarenses. A Prefeitura quer fazer sempre o melhor pelo seu povo”, disse gestor municipal de Acopiara.

Veja fotos da comemoração!