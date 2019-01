Acopiara recebe primeira entrega de sistema de abastecimento de água do ano

O secretário do Desenvolvimento Agrário De Assis Diniz e o prefeito Antônio Almeida entregam na próxima sexta-feira (1/2), às 16h, o primeiro sistema de abastecimento d´água. A obra do Programa Água Para Todos atende a 47 famílias da comunidade Riacho do Mel, no município de Acopiara, região Centro Sul cearense, e recebeu o investimento de R$ 165.193,95.

A captação d´água ocorre a partir de um açude na própria comunidade Riacho do Mel e chega na torneira das famílias após receber o devido tratamento. “É uma grande conquista que representa mais cidadania e dignidade para o homem e para a mulher do campo”, comemora o secretário do Desenvolvimento Agrário. “Estamos acabando com a imagem do sertanejo carregando lata d´água no lombo do jumento e construindo um novo Ceará”.

SERVIÇO

Entrega de sistema de abastecimento d´água na comunidade Riacho do Mel

Data: 1 de fevereiro de 2019

Horário: 16h

Local: Comunidade Riacho do Mel – Acopiara (CE)