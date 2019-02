Posted on

Subiu para quatro o número de açudes no estado que estão com 100% da capacidade. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o açude Maranguapinho, em Maranguape, na Grande Fortaleza sangrou neste sábado (23).

Os açudes que estão com 100% de sua capacidade são: Maranguapinho, em Maranguape, Germinal, no município de Palmácia; Tijuquinha, em Baturité; e São José, na cidade de Boa Viagem. Oito açudes estão com volume acima de 90%.