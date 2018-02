Açudes do Ceará já receberam aporte de 164,29 milhões de m³ neste ano

Os 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), distribuídos em 12 bacias hidrográficas, cuja capacidade total são 18,63 bilhões m³, apresentam volume de 1,35 bilhão m³ (7,22%).

Atualmente, o volume de água das bacias está distribuído: Litoral (43,09%), Alto Jaguaribe (6,14%), Coreaú (65,20%), Metropolitanas (14,66%), Serra da Ibiapaba (18,94%), Médio Jaguaribe (1,93%), Salgado (10,09%), Acaraú (17,41%), Banabuiú (2,21%), Sertões de Crateús (0,40%), Curu (10,27%) e Baixo Jaguaribe (0,94%).

No ano de 2018 foi registrado um aporte total de 164,29 milhões m³. No dia 23 de fevereiro, o aporte foi 09,61 milhão m³. Foram registrados aportes em 66 açudes. Foram registradas chuvas em 86 postos pluviométricos monitorados pela Funceme.

De acordo com o Portal Hidrológico do Ceará, neste domingo dois dos miores açudes do Estado receberam aporte de água. O Orós recebeu um aporte de 1.158.591, e sua capacidade alcança 5,83% do total. Já o Castanhão recebeu um aporte de 642.967 mil m³, e atualmente esta com 2,10% de capacidade total.