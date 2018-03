Acusados de espancar e matar a travesti Dandara vão a julgamento em abril

Cinco acusados de torturar com agressões e matar a travesti Dandara dos Santos, 42 anos, serão julgados no dia 5 de abril, na 1ª Vara do Júri em Fortaleza, a partir das 9h. A denúncia havia aceita em novembro de 2017 contra Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior (conhecido como Chupa Cabras), Jean Victor da Silva Oliveira, Rafael Alves da Silva Paiva, Júlio César Braga da Costa e Isaías da Silva Camurça.

Eles foram denunciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, e corrupção de menores. Dandara dos Santos foi assassinada no dia 15 de fevereiro no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os criminosos espancaram a vítima com socos, chutes e pauladas e em seguida a mataram com tiros. O crime foi filmado e divulgado em redes sociais.

Na decisão judicial, a magistrada manteve a prisão preventiva dos cinco acusados. Duas pessoas seguem foragidas: Francisco Wellington Teles e Jonatha Willyan Sousa da Silva. A decisão a respeito da denúncia contra Francisco Gabriel Campos dos Reis, que foi preso recentemente, será elaborada uma outra decisão, durante o curso do processo, uma vez que, em relação a ele, ainda faltam as alegações finais de defesa.

O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2017, no Bairro Bom Jardim, e ganhou repercussão nas redes sociais após o compartilhamento do vídeo que mostra a travesti sendo agredida por um grupo no meio da rua.

O vídeo, gravado por uma pessoa que está com o grupo de agressores, mostra parte da violência. A gravação tem 1 minuto e 20 segundos e termina quando os suspeitos colocam a vítima no carrinho de mão, após agressões com chutes, chineladas, pedaços de madeira, e descem a rua.