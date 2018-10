Aderlânia Noronha destaca importância da Campanha Outubro Rosa na Assembleia

A deputada estadual reeleita Aderlânia Noronha (SD) participou, na manhã dessa terça-feira, 30, de sessão solene, ocorrida na Assembleia Legislativa, em comemoração aos 10 Anos do Movimento Outubro Rosa no Brasil.

A parlamentar aproveitou a ocasião para reivindicar melhor estrutura e suporte às mulheres com o objetivo de reforçar a prevenção, uma vez que o diagnóstico precoce proporciona melhores chances de cura.

“O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, pois 95% dos casos têm chances de cura, desde que o paciente procure ajuda precocemente”, ressaltou a parlamentar.

Reeleita com 66.053 votos, Aderlânia ressaltou ainda que apresentou ao governador Camilo Santana (PT) um projeto de indicação para que ele autorize a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) a disponibilizar unidades móveis, com uma equipe multidisciplinar, de prevenção ao câncer de mama e de colo uterino.

“Com as unidades móveis, facilitaremos o acesso aos exames de rastreamento de forma itinerante, percorrendo todo o nosso Estado. Os serviços poderão variar entre ações educacionais por equipes treinadas e encaminhamento para a rede de saúde quando se verificar a necessidade do atendimento àquelas mulheres que apresentarem potenciais agravos em seus resultados. Essa é uma contribuição importante do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa”, finalizou a parlamentar.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, a estimativa é de 2.200 novos casos de câncer em 2018, no Ceará. Já a previsão, para todo o Brasil, é de 59.700 novos casos para cada ano do biênio 2018/2019.

