Adolescentes de Caucaia têm segundo dia de capacitação neste sábado

A Comissão Intersetorial do Selo Unicef em Caucaia realiza neste sábado, 23, o segundo dia da formação dos 83 membros dos núcleos de Cidadania dos Adolescentes, os Nucas. A capacitação acontece a partir das 8 horas, no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa).

No último sábado, 16, os jovens foram orientados sobre o papel do Nuca, suas funções e objetivos, e discutiram sobre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Neste segundo dia de capacitação, eles participarão de palestras relacionadas aos temas Comunicação Social e Endomarketing.

Ao fim da capacitação, no próximo dia 30, os adolescentes estarão aptos a analisar projetos para a melhoria da qualidade de vida das localidades onde moram. Além disso, poderão preparar diagnósticos de políticas públicas e trazer as demandas analisadas para a coordenação dos Nucas.

Segundo o coordenador dos Nucas, Anízio Silva, essa capacitação é só a primeira parte do aprendizado dos adolescentes. Acontecerá em agosto a formação itinerante, que percorrerá as cinco regiões nas quais os Nucas atuam para os jovens debaterem a realidade social de cada localidade. Já em setembro começará a fase de intercâmbio com outros municípios cearense.

Os Nucas fazem parte do Projeto Xodó, plano de ação da Prefeitura para Caucaia ganhar o Selo Unicef, uma certificação internacional concedida a administrações que reduzem desigualdades e garantem direitos de crianças e adolescentes.

Com informações da Prefeitura de Caucaia