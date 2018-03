Adolescentes devem ser vacinados contra HPV e Meningite C no Ceará

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conclamou as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, que moram no Ceará, procurarem a sala de vacinação mais próxima. “Sua saúde precisa ser protegida com as vacinas contra o HPV e contra a Meningite C. Melhor ainda, peça para o diretor ou diretora da sua escola disponibilizar as vacinas onde você estuda”, destacou.

“Na escola podemos fazer ampla cobertura dessa faixa etária e garantir que o HPV cai a níveis baixos no Brasil. Nós estamos com níveis muito altos, acima de 50%. Então é realmente uma ação importante a ser feita para evitar que essas pessoas desenvolvam câncer no futuro. Vamos insistir para a ampla cobertura vacinal. E o Saúde na Escola é o grande instrumento para isso”.

Para o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, é importante reforçar esse trabalho de vacinação nas escolas. “Vai fazer um trabalho com os 5570 municípios (…) para que todas as escolas possam participar desse processo. É importante a gente ter uma cobertura muito grande dessa população-alvo”.

Em todo Brasil, 10 milhões de adolescentes devem ser vacinados contra a Meningite C e contra o HPV. A participação das escolas é fundamental para reforçar a adesão dos jovens à vacinação e, consequentemente, promover a redução dessas doenças. No Brasil, são estimados 16 mil casos de câncer de colo do útero por ano e 5 mil mortes de mulheres devido a enfermidade. Mais de 90% dos casos de câncer anal e 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV.

Com Agência do Rádio Mais