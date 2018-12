Advocacia Geral da União pede que Supremo vete o adicional de 25% no benefício do INSS

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, a suspensão dos processos que pedem adicional de 25% aos aposentados que precisam de um cuidador.Nas agências do INSS, o benefício só é concedido aos aposentados por invalidez, porém, uma decisão de agosto do STJ (Superior Tribunal de Justiça) liberou o adicional a todos os aposentados que precisam de cuidador.

