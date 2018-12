Advogada cearense é encontrada morta ao lado de músico em Maceió

Posted on

O corpo da advogada Daiana Maria Monteiro, de 30 anos, natural de Canindé, foi encontrado na terça-feira (18) em um estúdio numa casa no bairro Farol, em Maceió, capital do estado de Alagoas. Ao lado dela, estava o corpo do músico Eduardo Henrique Athayde.

Segundo a polícia de Maceió, a advogada foi morta com um tiro na testa, e o músico com um tiro no ouvido, o que levanta à suspeita de homicídio seguido de suicídio.

O radialista Wellington Lima, conversou com o irmão da vítima, o engenheiro Ademir Monteiro, que informou que outro irmão da advogada está a caminho de Alagoas para reconhecer o corpo e cuidar do translado para Canindé.

Informações preliminares dão conta de que Daiana estava há três dias em Maceió, hospedada no apartamento de uma amiga. Ela era pós-graduanda em Direito do Trabalho e Direito Tributário e tinha um escritório em Fortaleza.

Os corpos foram encontrados pela irmã do músico. Dudu Athayde foi ex-baterista da banda de Axé Canibal e já tocou com nomes como Djavan e Guilherme Arantes.



Wellington Lima