Advogados do PT aconselham partido a indicar logo nome para vice

Advogados eleitorais do PT aconselharam a sigla, nessa quinta-feira, 2, que, na avaliação deles, o nome do candidato a vice da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser formalizado até segunda-feira, 6.

Havia dúvida sobre qual seria, no entendimento do TSE, o prazo limite para a apresentação das chapas. A orientação dos advogados do PT cria um problema também para o PC do B, que havia se programado para esticar a decisão sobre aderir ou não a Lula até o dia 14.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo