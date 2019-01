Aeronave de fabricação artesanal cai na praia das Águas Belas; piloto morreu e um homem está desaparecido

Posted on

Uma aeronave de fabricação artesanal caiu no mar próximo da praia de Águas Belas, proximidades de Cascavel e Beberibe na manhã deste sábado (12). Avisada, a Polícia Militar enviou uma aeronave Fênix 08 local e identificou alguns destroços já recolhidos por pessoas na praia. Conforme o Cornel Marcos Costa, moradores locais informaram que tratava-se de uma aeronave de fabricação artesanal, portanto não homologada, confeccionada inclusive com matérias não aeronáuticos, “algo bem rustico artesanal”, segundo ele.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas e encontraram o corpo do piloto foi identificado como Tarcísio Tibúrcio Frota Filho, 63 anos. Outro homem que estava na aeronave, genro de Tarcísio ainda não foi encontrado. Ambos partiram do clube Catuleve, em Aquiraz.

As buscas continuam, com apoio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE). Conforme a Polícia Militar de Cascavel um casal também teria se ferido, mas não houve confirmação da informação.