Aeroporto de Canoa Quebrada inicia operação de voos comerciais

O primeiro voo comercial aterrissou no Aeroporto Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar, às 14h15 desta terça-feira (26), no município de Aracati. Operado pela Azul Linhas Aéreas, a rota terá a frequência de três vezes por semana (terças, quintas e domingos), sempre partindo da cidade de Recife, em Pernambuco. As partidas no meio de semana têm escala em Mossoró (RN). Com a novidade, o Litoral Leste cearense passa a contar com uma importante ferramenta de impulso ao turismo na região, vocacionada para receber visitantes pelas inúmeras belezas naturais.

O governador Camilo Santana recepcionou tripulação e passageiros e destacou o trabalho realizado pelo Estado para fomentar o segmento turístico. “O Ceará vem trabalhando uma estratégia de fortalecer o Estado como um centro de conexões e fortalecer uma grande vocação nossa, que é o turismo. O papel do Estado é investir em infraestrutura e viabilizar essas conexões. Estamos investindo fortemente em duplicação de rodovias, aeroportos. Colocamos para funcionar o Aeroporto de Jericoacoara, que começou com um voo por semana e já está com 12. E agora com operação comercial o Aeroporto de Canoa Quebrada, que já inicia com três voos semanais. Isso sem falar no Aeroporto Internacional de Fortaleza que está cada vez mais ampliando seus voos nacionais e internacionais. Essa é uma estratégia que o Estado tem feito, em parceria com os municípios e a iniciativa privada, de fortalecer o setor do Turismo”, destacou Camilo Santana.

O Litoral Leste é um dos destinos mais procurados no Ceará e vem recebendo importantes investimentos estruturais que garantem o suporte necessário para atrair cada vez mais recursos. Para o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, a região agora reúne toda a infraestrutura adequada para favorecer os negócios. “Esse aeroporto é um equipamento regional. Nós temos aqui uma região que constitui o Polo de Canoa Quebrada, desde Beberibe, Fortim, Icapuí. Toda essa nossa região é fortíssima. Não existe desenvolvimento sem estrada duplicada, sem transporte aéreo, sem energia bem consumada e sem comunicação. Graças a Deus, esse polo tem tudo isso”, comemorou o prefeito.

Voos extras

Já para os primeiros dias de operação, a companhia Azul Linhas Aéreas divulgou mais dois voos extras em virtude da boa procura por passagens para o feriado de Carnaval. Eles sairão de Recife na sexta-feira (1) e quarta-feira (6). A taxa de ocupação das aeronaves está de 90% para o período carnavalesco. Os aviões utilizados pela empresa nesse trecho são turbo-hélices do modelo ATR 72-600, cuja capacidade é de transportar até 70 passageiros. Ronaldo Veras, assessor da presidência da Azul Linhas Aéreas, comunicou que a ampliação do número de voos está sendo avaliada de acordo com a demanda do mercado. “Vamos estar atentos ao que o mercado quer e, se justificar, vamos colocar voos diretos. Já estamos com pedidos de voos extras no Carnaval e estamos muito satisfeitos. Estamos muito animados e a prova é a procura, o Brasil inteiro está procurando esse voo. O apoio do Governo do Ceará foi muito importante para que pudéssemos operar aqui”, celebrou.

Crescimento econômico

A expectativa da região é registrar um crescimento econômico com a chegada dos voos comerciais, comentou Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará. “Nosso projeto para o Litoral Leste teve início com a duplicação da CE-040, que facilitou muito a chegada à região. Agora, com o início dos voos comerciais, esses municípios vão estar mais acessíveis aos mercados emissores, movimentando não só o turismo, que gera empregos e riqueza para a região. Nosso objetivo é que esse aeroporto tenta tanto sucesso como o Aeroporto de Jericoacoara”, disse.

Com a chegada de um equipamento deste porte para a atração de turistas e negócios, o pensamento de empresários e comerciantes da região é ter a presença de visitantes durante todos os dias da semana. Para o presidente da Associação dos Empreendedores de Quadriciclo de Canoa Quebrada, Antônio Carneiro, há um sentimento positivo com relação à geração de novas oportunidades de renda com a chegada semanal de três voos comerciais. “O turismo de Canoa Quebrada depende muito dos finais de semana e dos feriados. Com esse aeroporto a expectativa geral é que (o turismo) funcione de forma mais contínua, com maior fluxo de turistas durante a semana. Com esse aumento de visitantes vai melhorar pra gente que aluga veículos para passeios, para os hotéis e pousadas, lojas e restaurantes”, confidenciou Carneiro.

A chegada do primeiro voo comercial do Aeroporto de Canoa Quebrada foi prestigiado também pelo secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, superintendente do Departamento Estadual de Rodovias, Sérgio Azevedo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Dr. Sarto, os também deputados Bruno Pedrosa, Leonardo Pinheiro e apóstolo Luiz Henrique, os deputados federais Eduardo Bismark e José Airton Cirilo, além de diversos segmentos da sociedade da região.

Com Governo do Estado