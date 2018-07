A partir do próximo dia 7 de agosto, o Aeroporto Regional de Jericoacoara passa a receber mais voos. A companhia aérea Azul começa a operar frequências regulares e sem escalas entre Belo Horizonte e Jericoacoara. As novas operações serão realizadas às terças e quintas com as aeronaves modelo Embraer 195, que tem capacidade para até 118 passageiros. Os voos do novo mercado já estão à venda. Antes, a companhia só disponibilizava os voos durante os períodos de alta estação.

Com Setur