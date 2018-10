Aeroporto Pinto Martins terá posto de justificativa para eleitor que não puder votar neste domingo

No caso dos aeroportos da Infraero, a estatal disse que a orientação é perguntar sobre a localização do posto de justificativa para os funcionários da empresa, chamados de amarelinhos por usarem colete amarelo com a frase “Posso ajudar?”.

Segundo a Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília, o posto será montado próximo ao Desembarque Doméstico. No terminal, 30 urnas eletrônicas serão disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os equipamentos serão usados apenas para justificativa do voto.

No aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, o posto será montado na área de estacionamento dos táxis especiais. Em Porto Alegre os eleitores poderão se dirigir ao Auditório Laçador, localizado no 3º piso do Terminal 1. Em Florianópolis o posto será saguão do terminal.