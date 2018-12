Aesp capacita militares para atuar em embarcações

A Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) realizou, nessa terça-feira (18) a solenidade de encerramento do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP). O treinamento aconteceu no período de 03 a 07 de dezembro e habilitou 21 policiais militares e sete bombeiros a desempenharem atividades de tripulantes/condutores de embarcações de até seis metros de comprimento, a serviço exclusivo do Estado.

As aulas aconteceram sob a coordenação do comandante do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), tenente coronel PM Ricardo Jorge Pinheiro Mota, e teve 40 horas/aula, proporcionando aos alunos conhecimentos técnicos acerca da nomenclatura da embarcação; legislação; manobra da embarcação; segurança e sobrevivência pessoal; comunicações; estabilidade; meteorologia; navegação; e motor propulsor, tornando-os aptos a desenvolver uma doutrina de pilotagem operacional de embarcações náuticas, melhorando o atendimento do serviço prestado a sociedade cearense.

Segundo o coordenador do curso, tenente coronel PM Ricardo Jorge Pinheiro Mota, a capacitação irá reforçar a atuação da segurança pública nas águas do Estado.