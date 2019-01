Agefis inicia operação para inibir descarte irregular de lixo em Fortaleza

Posted on

Uma operação especial de fiscalização aos grandes geradores de resíduos sólidos da Capital vai ser iniciada a partir desta quinta-feira, 24. O prefeito Roberto Cláudio já havia anunciado o trabalho de fiscalização no início da semana, após casos de empresas que estavam se aproveitando do acúmulo de lixo em alguns pontos da cidade para descartar o resíduo comercial na rua, ao invés de fazer a coleta privada, de acordo com ele.

A fiscalização vai ser feita pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), com foco em estabelecimentos que produzem mais de 100 litros de resíduos sólidos.

