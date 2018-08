Agência do Banco do Brasil voltará a funcionar em Cedro

A Superintendência Estadual do Banco do Brasil, confirmou o retorno dos atendimentos da agência bancária em Cedro. A solenidade de entrega da reforma acontecerá às 16h do dia 16 de agosto e o atendimento ao público será reiniciado no dia seguinte. Os trabalhos de reconstrução da unidade tiveram início em fevereiro deste ano.

De acordo com o prefeito de Cedro, Dr. Nilson Diniz, este é um importante momento para todos os cedrenses. “Por diversas vezes me reuni para buscar o início das obras da agência em nossa cidade, sei o quanto a população merece o retorno do banco. O comunicado trouxe um alivio para todos nós, principalmente para quem depende do comércio e que teve alguns prejuízos durante a ausência da unidade no município”.

O Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Amauri Aguiar, estende o convite da solenidade de inauguração para toda população cedrense. “Nós vamos entregar uma nova agência totalmente reformada, moderna e em plenas condições de atender o povo de Cedro, já no dia seguinte”, explica.

A população comemorou a notícia e agradeceu o empenho da gestão municipal, que sempre fez questão de dialogar com todos. “A Prefeitura está de parabéns, pois foi insistente e não esperou muito para resolver esse problema de grande importância para toda a cidade. A transparência é uma marca forte dessa gestão”, avalia o morador Daniel Silva, em sua rede social.

Para minimizar os contratempos, a gerência do Banco do Brasil disponibilizou ao longo de todo esse período de reforma, o atendimento no “Correspondente BB”, neste espaço, os moradores puderam efetuar algumas transações bancárias com comodidade e praticidade.

LINHA DO TEMPO

Março de 2017 – Os moradores de Cedro acordaram com a ação criminosa de um grupo com cerca de 20 homens. O bando explodiu a agência do Banco do Brasil e destruiu ainda outros três estabelecimentos comerciais vizinhos.

Abril de 2017 – A Prefeitura de Cedro promoveu um debate público com o objetivo de discutir a reabertura da agência do BB.

Maio de 2017 – Dr. Nilson Diniz participou de uma reunião na Superintendência Geral do Banco do Brasil, em Brasília, para solicitar a reabertura da unidade bancária em caráter de urgência.

Fevereiro de 2018 – A obra para reconstruir a agência é iniciada na cidade.

Junho de 2018 – O Superintendente Estadual do Banco do Brasil, visitou o município para vistoriar as obras de reforma.

.:SERVIÇO:.

Entrega da Agência do Banco do Brasil de Cedro

Dia: 16 de agosto

Horário: 16h

