Agências bancárias só voltam a abrir na quarta-feira (6)

Com o feriado prolongado de Carnaval, as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público nesta segunda-feira (4) e terça-feira (5). Na quarta-feira de cinzas (6), os bancos abrirão a partir das 12h. Os horários foram divulgados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A Febraban lembra, ainda, que a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Os tributos que possuem código de barra podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking ou por atendimento telefônico.

No caso dos boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos a opção é pelo pagamento via DDA (Débito Direto Autorizado).

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 4 ou 5 de março poderão ser pagas, sem acréscimo, na quarta-feira (6). Caso as datas das contas não estejam ajustadas, a sugestão é antecipar o pagamento.

É possível, também, consultar o endereço dos bancos no site Busca Banco da Febraban. Basta realizar uma busca de acordo com o estado e o município desejado. Link