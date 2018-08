Agenda de Camilo tem 1º encontro com Ciro na campanha eleitoral no CE

A agenda do candidato à reeleição ao Governo do Estado, Camilo Santana (PT), divulgada, na noite dessa sexta-feira, 17, registra evento, às 20 horas, neste sábado, em Fortaleza, com a presença do candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes. Camilo confirmou presença na inauguração do comitê de campanha do deputado federal André Figueiredo (PDT), onde será lançada, também, oficialmente, a candidatura de Ciro no Ceará. Ciro não foi à convenção estadual do PT que homologou o nome de Camilo à reeleição.

Durante a inauguração do comitê de André Figueiredo, Ciro e Camilo terão o primeiro encontro na campanha eleitoral. Filiado ao PT, Camilo é eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT insiste no registro da candidatura de Lula que, com base na Lei da Ficha Limpa, é considerado inelegível. No Ceará, Ciro espera o apoio de Camilo. Os quase 180 prefeitos que estão no palanque de Cid e Camilo trabalham para dar uma expressiva votação a Ciro Gomes no Ceará.

SEM EUNÍCIO

O Presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, que concorre à reeleição pelo MDB com o apoio de Camilo e Cid, não participará da inauguração do comitê de André Figueiredo, nem do lançamento da candidatura de Ciro Gomes. André era o nome preferido de aliados de Ciro para o Senado, mas, em uma articulação do Governador Camilo Santana, com o aval do ex-governador Cid Gomes, a segunda vaga de senador foi destinada ao emedebista. Eunício não conta, porém, com o apoio de Ciro que tem sido crítico ao Governo de Michel Temer e ao MDB.

COMITÊ DE ANDRÉ FIGUEIREDO

Avenida Santos Dumont, 5335, Aldeota