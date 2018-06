Agenda do governador Camilo Santana para esta quarta

7h30: Encontro com diretores do Banco Mundial

Local: Palácio da Abolição

9h: Solenidade de formatura da terceira turma da Polícia Militar

Local: Centro de Eventos do Ceará (Washington Soares, 999, Edson Queiroz), entrada pelo Portão A.

17h: Procissão de encerramento da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio

Local: Barbalha

18h: Inauguração da Areninha de Juazeiro do Norte

Local: Avenida Coronel Humberto Bezerra, s/n – Parque São Geraldo – Juazeiro do Norte

Com informação do Governo do Estado do Ceará