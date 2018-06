Agenda do governador Camilo Santana para esta quarta

9h: Solenidade de posse da segunda turma dos aprovados no concurso da Polícia Civil Solenidade de posse da segunda turma dos aprovados no concurso da Polícia Civil Local: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz), Salão Iguape (Portão E). 13h: Reuniões internas 17h: Juntos por Fortaleza: assinatura da ordem de serviço do pacote de ações para bairros da Regional IV Endereço: Rua Paraná, Panamericano – Fortaleza. 20h: Inauguração da Areninha de Maranguape Local: Rua Manoelito Travessos, Área Verde, Loteamento Novo Maranguape.

Com informação do Governo do Estado do Ceará