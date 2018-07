Agenda do governador Camilo Santana para esta quarta

7h: Entrevista para a Rádio Verdes Mares Entrevista para a Rádio Verdes Mares 8h30: Instalação da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) da Barra do Ceará

Local: Praça Percide Benício Rodrigues – avenida Coronel Carvalho, s/n, Barra do Ceará – Fortaleza 10h: Inauguração da nova sede do Batalhão do Raio em Fortaleza

Local: Rua Maria Bandeira, s/n – São Gerardo – Fortaleza 12h30: Entrevista para a TV Cidade 13h: Solenidade para assinatura do contrato de saneamento para Maracanaú

Local: Palácio da Abolição 15h: Encontro entre Governo do Estado do Ceará e LATAM Airlines Brasil para celebração de novos voos

Local: Palácio da Abolição 19h: Implantação do Batalhão do Raio e do Sistema de Videomonitoramento de Barbalha

Local: Avenida Coronel João Coelho, s/n, próximo ao Marco Zero – Barbalha

Com informação do Governo do Estado do Ceará