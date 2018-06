Agenda do governador Camilo Santana para esta quinta

9h: Reunião interna Reunião interna 10h: Entrevista para a Rádio Jovem Pan News (FM 92,9) 15h30: Inauguração da 7ª unidade do Centro Cearense de Idiomas (CCI)

Local: North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Fortaleza) 18h: Lançamento do pacote de obras para bairros da Regional III

Local: Estádio Antony Costa (Rua Pedro Melo, S/N, Antônio Bezerra)

Com informação do Governo do Estado do Ceará